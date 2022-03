Alex Dolgopolov, el ex tenista ucraniano que colgó las raquetas y se unió a la guerra

El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa. Ya son más de tres semanas desde la invasión de los rusos a territorio ucraniano, el cual ha dejado un sinfín de muertos. Además, ha generado que diversos ciudadanos dejen de lado la cotidianeidad y se unan a la guerra. Es el caso de Alex Dolgopolov, ex tenista ucraniano que dejó sus raquetas de lado y tomó un chaleco antibalas, un fusil y un casco para luchar por su nación.

Así lo mostró en una de las tantas imágenes que ha compartido en las redes sociales, la cual aparecen todos estos implementos de guerra, acompañado de la frase: “Antes eran raquetas y cuerdas, ahora esto…”, junto a unos emojis de la bandera de Ucrania.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

