En Brasil disparan contra Vidal: “Está sobrevalorado y es un jugador violento”

El futuro de Arturo Vidal está en un limbo. El chileno termina contrato con el Inter en julio del 2022 y desde la dirigencia lombarda, según comentan diversos medios italianos, no pretenden renovarle. Por lo mismo, el King se encuentra tanteando el terreno para ver dónde continuar su exitosa carrera.

De hecho, el volante nacional no se ha cansado en expresar su deseo de en algún momento recaer en Sudamérica para vestir la camiseta de Flamengo, tal como lo comentó hace algunas semanas: “Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto”.

Deseo que Vidal volvió a expresar en conversación con TNT Sport, donde hizo un llamado a la dirigencia del club brasileño: “Si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar”. De hecho, el King quiere ganar todo en Brasil: “El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”.

Los hinchas del Mengao están felices con esta posible contratación, ya que seguirían fortaleciendo un equipo potente para pelear por todo en las competencias locales y continentales. No obstante, la llegada de Vidal al Flamengo no solo trae sonrisas, ya que la prensa no se toma de buena manera su arribo.

Uno de ellos fue el periodista Fábio Sormani de ESPN Brasil, quien se muestra en desacuerdo con el arribo del chileno e incluso mostró su preferencia por contratar a Andreas Pereira, quien se encuentra a préstamo en el Mengao.

Sormani sostuvo que es mejor hacer un esfuerzo por quedarse con Andreas Pereira que gastar por Vidal: “Gastarás menos y tendrás un jugador propio por varias temporadas. Creo que Arturo Vidal está sobrevalorado. ¿Es un buen jugador? Por supuesto. ¿Eso es todo? No, no tiene sentido”.

“Si recupera a Andreas Pereira, será más jugador que Vidal con la camiseta de Flamengo. Vas a contratar a un jugador que tiene casi 35 años. Creo que está sobrevalorado y es demasiado caro”, asimismo, agregó sin filtro: “Vidal es un jugador violento y, por momentos, desleal. ¿Cómo estará jugando con nuestros árbitros?”.

Lo cierto es que por ahora Vidal continuará unos meses más en el Inter y se mantendrá a la espera de vestir algún día la camiseta del Flamengo, donde pretende ganarlo todo para luego regresar a Colo-Colo. ¿Será el momento? Solo el King lo sabe.