Molestia con el Rey: en Italia aseguran que Inzaghi está furioso por los dichos de Arturo Vidal

Los dichos de Arturo Vidal sobre su interés de fichar por el Flamengo no cayeron bien en el Inter de Milán. Tanto su técnico, Simone Inzaghi, como el club, están molestos por las palabras del volante chileno.

El Rey, en conversación con TNT Sports, dijo que su cambio de look lo hizo “para cambiar un poco, para ver si el entrenador me veía más con este pelo. No me estaba viendo mucho, así que quise cambiar”. Además, dejó claro su deseo por arribar al fútbol brasileño.

Estas palabras provocaron la furia del club y específicamente del entrenador, según reveló La Gazzetta dello Sport. El citado medio aseguró que “Vidal está en la mira”.

“Entre los jugadores reunidos en el círculo central en el Centro Deportivo Appiano para escuchar a Inzaghi, sin embargo, no estaba Arturo Vidal, que se quedó en casa con fiebre alta (pero con hisopado negativo). Su ausencia parecía bastante ruidosa ya que llegó al día siguiente de una franca entrevista en la televisión sudamericana”, detalló el artículo.

“El chileno abundó en declaraciones de su amor por Flamengo, ya señalado como su próximo club. Esas palabras sonaron muy desafinadas en el Inter, furioso por el enésimo fuera de lugar de Arturo, pariente lejano del guerrero que fue”, agregó.

Por último, La Gazzetta aseguró que el Inter evalúa multar al futbolista nacional, aunque no tendría mucho sentido, ya que todo indica que dejará el club al final de la temporada. “Se impone una fuerte multa, aunque se considera una herramienta poco útil en su caso. La separación al final de la temporada ya está en marcha”, sentenció.