[Video] Lanzó un triple y no llegó al aro: base de los Lakers es blanco de burlas en la NBA

Los Angeles Lakers siguen sin levantar cabeza en la NBA. La escuadra encabezada por LeBron James cayó por 124-104 a Timberwolves y sigue dando que hablar por sus bajos desempeños individuales.

En el encuentro ante Minnesota, por ejemplo, Russell Westbrook se convirtió en el blanco de las burlas debido a una jugada. El base de los Lakers lanzó un triple desde la esquina, pero la pelota ni siquiera tocó el aro.

El balón fue recepcionado por Karl-Anthony Towns, quien miró a su alrededor de forma burlesca por el tiro de Westbrook. Poco después, Patrick Beverley, quien ha chocado en varias ocasiones con el base de los Lakers, se tapó la nariz insinuando que el juego de su rival apestaba.

En la rueda de prensa posterior al partido, Westbrook prefirió no entrar en polémicas y no quiso responder a las burlas en su contra. “No presto atención. Tal vez otros chicos lo hagan. Su trash-taking no me molesta en absoluto. Ninguno de ellos ha logrado nada en esta Liga que me haga decir: ‘Oh, están diciendo tonterías, voy a responderles’. No. Está bien. Son buenos. Ganaron el partido. Feliz por ellos. Pasen al siguiente”, señaló.