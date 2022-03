Claudio Bravo: “La única manera de ganar en Brasil es haciendo un partido perfecto”

No queda nada para conocer el futuro de la selección chilena en estas Eliminatorias y saber si estará o no en el Mundial de Qatar 2022. Para lograr un boleto, la selección deberá rescatar al menos un punto en Brasil y superar a Uruguay. Un panorama difícil pensando en la categoría de los rivales, sobre todo los brasileños, quienes no han perdido en esta competencia. Por lo mismo, el capitán Claudio Bravo cree que para ganar en ese partido “hay que hacer un partido perfecto”.

“Más que pendiente de lo que pueda hacer Brasil, depende de lo que hagamos nosotros. Un partido perfecto, para ganar ahí tenemos que jugar como nunca hemos jugado”, comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

“Hemos ido tantas veces y hemos probado todas las fórmulas, metiéndonos atrás, tres centrales y cuatro atrás para ir al ataque. Nos tocó estar con uno más cuando estaba Marcelo (Bielsa) y no lo pudimos aprovechar, terminamos perdiendo. Creo que la clave es no cometer errores, tiene que ser un partido perfecto, independiente de si juegas con cinco, cuatro o atacar. Tiene que ser el día perfecto donde todos hagan su labor lo mejor posible y no equivocarte, es la única manera de poder ganar”, agregó.

Por otro lado, el portero del Betis se refirió al presente de sus compañero en Europa, donde varios futbolistas claves en la oncena de Martín Lasarte no han gozado de tantos minutos. Sin embargo, Bravo cree que “cuando te pones la camiseta de la selección, se te olvida que no jugaste la semana anterior o que perdiste en tu club, o estar en un mal momento. Lo que más tienes que intentar llevar ahí es tu salud física. Tienes que llegar en buenas condiciones, y eso es lo que nos ha afectado últimamente, que hemos llegado mermados en muchas ocasiones”.

Los últimos partidos de la Roja en las Eliminatorias serán ante Brasil y Uruguay, el 24 y 29 de marzo, respectivamente. El duelo ante los brasileños se disputará a las 20:30 horas en el Maracaná, mientras que el de Uruguay será en el mismo horario, pero en San Carlos de Apoquindo.