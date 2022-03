Claudio Bravo sobre Brereton: “Si no está, tienen que ir otro, no le pondría tanta carga a Ben”

Ben Brereton es la gran duda de la selección chilena para esta última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante del Blackburn Rovers ha mantenido en vilo al cuerpo técnico de la Roja y a todo los hinchas chilenos por su recuperación de la lesión en el tobillo, la cual aún no se sabe si lo dejará fuera o no de los últimos dos partidos ante Brasil y Uruguay.

No obstante, uno de los referentes de la selección nacional le puso paños fríos a esta preocupación. Hablamos de Claudio Bravo, quien en diálogo con ESPN se refirió a la situación del goleador chileno e indicó que es “injusto” presionar tanto a Brereton.

“No le pondría tanta carga a Brereton, esta mochila que tiene que jugar sí o sí. Es muy carismático, pero si no está, tiene que estar otro. No tenemos tiempo para nada, si no llega bien, no lo arriesgues, tiene que estar otro jugador”. comentó el capitán de la Roja.

De la misma forma declaró que “el fuerte nuestro ha sido el equipo en sí, nunca hemos dependido de otro jugador, nunca lo hemos hecho así”.

“A nosotros cuando nos ha ido bien, es porque el equipo en sí ha dado el máximo, hemos funcionado como equipo, independiente de las figuras que tuvimos en su momento. El complemento ideal es lo que hace el equipo”, añadió.

Por otro lado, solo tuvo palabras de elogios para Brereton y una irrupción y evolución desde que llegó a la Roja ha sido “increíble”.

“Te encuentras con una persona desde el día uno que se quiere sumar, participar, no hablaba nada de español. Tratábamos de ayudarle, se sintió solo en su momento, pero es misión de los más grande arroparlo. No es fácil”, destacó Bravo.

Por lo mismo, insistió sobre el delantero que “es un chico muy sano, nos llegó muy bien y cuando compite nos dio un extra, pero sería injusto cargarlo esa mochila. Ningún jugador ha sido salvador de la selección y hay que apelar al trabajo colectivo, y sacar la tarea entre todos adelante”.

La selección chilena jugará las últimas dos fechas de las Eliminatorias ante Brasil, el 24 de marzo en el Maracaná, y frente a Uruguay, el 29 del mismo mes en San Carlos de Apoquindo.