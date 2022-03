Siguen los problemas para Lasarte: Pablo Parra se retira con inconvenientes físicos en empate del Puebla

Las malas noticias no cesan en la Roja. Esta vez se trata de otro futbolista con complicaciones física. Hablamos de Pablo Parra, quien no pudo completar el partido donde el Puebla empató 2 a 2 ante el Santos Laguna, debido a inconvenientes físicos del seleccionado nacional.

El ex Universidad de Chile fue reemplazado al minuto 62 de partido por un problema muscular, el cual el club azteca aún no ha entregado detalles. Esta situación mantiene en vilo al cuerpo técnico de la Roja, ya que no se sabe si podrá viajar a la convocatoria de Martín Lasarte.

De esta forma, esta situación se convierte en un nuevo dolor de cabeza para el entrenador uruguayo, ya que tampoco tienen asegurada la presencia de Ben Brereton, lesionado de uno de sus tobillos. Todo esto llega a días de los duelos ante Brasil y Uruguay.