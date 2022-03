DT de Blackburn Rovers insiste: “Hay muy pocas probabilidades de que Ben juegue contra Brasil”

Ben Brereton Díaz es la gran interrogante de la Roja para el cierre de las Clasificatorias. El delantero aún no se recupera completamente de la lesión sufrida en uno de sus tobillos y es duda para enfrentar a Brasil y Uruguay.

Desde Inglaterra son categóricos y creen que es muy probable que Brereton se ausente de los vitales compromisos de la Roja. Así al menos, lo señaló el director técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray.

“Hemos enviado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil”, aseguró el entrenador.

“Hay muchas chances de que lo lleven, si tienen un resultado positivo contra Brasil, para jugar contra Uruguay si todavía tienen chances de clasificarse”, complementó.

El entrenador, además, confirmó que Ben ya viajó a Chile, aunque le preocupa en qué etapa de su recuperación retornará al club.

“Ha volado a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry. Honestamente, no estoy seguro de dónde estará cuando nos enfrentemos a Coventry después de la pausa internacional”, indicó.

“Tenemos que lidiar con eso. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA”, agregó.

“Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien debería decírselo porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando”, sentenció.