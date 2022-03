“Estoy triste y hundido”: una lesión en la costilla frena el gran inicio de Rafael Nadal en este 2022

Rafael Nadal chocó con una lamentable noticia. Y es que el tenista español, quien estaba consolidando uno de sus mejores inicios de temporada, con 20 victorias en 21 partidos, sufrió una dura lesión que lo dejará fuera de las canchas por al menos cuatro semanas, aunque puede aumentar a seis.

El tenista, de acuerdo a lo señalado por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro tras las pruebas a las que se sometió este mismo martes en Barcelona procedente de Estados Unidos, sufrió “una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells”.

“Estoy triste y hundido”, fueron las primeras palabras que expresó Nadal tras conocer el diagnóstico de su lesión. Además, indicó: “No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”.

De esta forma, y tras la derrota en la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz, regresó a España para iniciar su recuperación para intentar estar disponible para Roland Garros, que comienza el 22 de mayo.