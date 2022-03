Las lesiones no dejan tranquila a la Roja: Maripán no viaja a Brasil y será baja para Lasarte

Las lesiones siguen acechando a la Selección chilena. En la previa del trascendental duelo ante Brasil, se confirmaron tres importantes bajas para la Roja, las cuales se se suman a Brayan Cortés, por acumulación de tarjetas amarillas.

Además de Ben Brereton Díaz, quien no se recuperó de su lesión en el tobillo y Erick Pulgar, positivo de Covid-19, se sumó el defensor Guillermo Maripán.

El zaguero del AS Mónaco no se ha recuperado de una lesión en su rodilla sufrida en Francia. Y pese a jugar unos minutos el pasado fin de semana ante el PSG, viene con poco ritmo y no está para jugar ante la Verdeamarela.

Por ello, la Roja confirmó que el defensor no viajará a Brasil para el trascendental duelo y junto a Brereton, Cortés y Pulgar, se quedará en Chile “realizando diversos trabajos de preparación”.