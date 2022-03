Sorpresa en el tenis mundial: número 1 de la WTA se retira con solo 25 años

Conmoción en el tenis mundial. Ashleigh Barty, número uno del mundo en el ranking de la WTA, anunció su retiro de las canchas con solo 25 años. La noticia fue dada a conocer por la propia tenista a través de un video compartido en sus redes sociales.

La australiana, reciente ganadora del Abierto de Australia, afirmó que no le queda nada más que demostrar en el circuito pese a su corta edad. “Estoy muy feliz y preparada. En mi corazón sé que es el momento, sé que es lo correcto”, señaló.

Barty, quien también se consagró campeona en Roland Garros (2019) y Wimbledon (2021), explicó los motivos de su decisión. “Es un día difícil y lleno de emociones porque anuncio mi retirada del tenis. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para seguir desafiándote a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada”, aseguró.

“Wimbledon el año pasado me cambió mucho, ganarlo era mi verdadero sueño, y luego cambió mi perspectiva. Había una parte de mí que no estaba satisfecha, que no estaba completa. Ahora quiero perseguir otros sueños”, añadió.

Barty que dice adiós tras conquistar 27 títulos en el circuito WTA (15 individuales y 12 en dobles), reveló que le falta motivación para seguir ligada al tenis. “Mi felicidad ya no dependía de los resultados. Estoy agotada, ya no tengo más que dar y ese para mí es mi gran éxito, haber dado al tenis todo lo que tengo dentro de mi. La gente no lo va a entender, pero tengo otros sueños que no incluyen estar lejos de mi familia, que es donde quiero estar”, cerró.