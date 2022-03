Brasil golea a la Roja y agota las posibilidades del último mundial de la Generación Dorada

No se pudo. Las estadísticas lo decían y se cumplieron. La selección brasileña nunca ha perdido como local en las Eliminatorias y la Roja no fue la excepción. La selección verdeamarela superó por 4 a 0 a Chile y disminuyó al mínimo las posibilidades del equipo de Martín Lasarte para obtener un pasaje a Qatar 2022.

Fatídico epílogo del primer tiempo

La diferencia de ritmos en la primera parte fue abismal. Una selección brasileña que aprovechó su localía, junto a las más de 70 mil personas, y comenzó con todo buscando la apertura de la cuenta. Apariciones peligrosas de Neymar, Antony y Vinicius Jr., generaron estragos en la defensa chilena, que inició con línea de tres, pero jugó en la mayoría de la primera parte con cinco atrás.

Esta situación no dejó salir a los dirigidos por Martín Lasarte salir desde el fondo. De hecho, tras la línea de mitad de campo, más cerca de la portería de Claudio Bravo se ubicaban Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Sin embargo, los brasileños no pudieron abrir el marcador y Chile comenzó a ganar posiciones. Tanto así, que se generó algunas aproximaciones con Alexis y Vargas como protagonistas, pero el atacante del Atlético Mineiro no pudo definir de buena manera.

Pero los brasileños fueron pacientes y en el final de los primeros 45 minutos se encontraron con el premio. Y fue a través de un insólito penal de Mauricio Isla contra Neymar que Darío Herrera no dudó en cobrar. El encargado de la anotación fue el mismo futbolista del PSG, quien batió a Claudio Bravo a los 44′. Aunque eso no fue todo, ya que en la jugada siguiente, Bravo tuvo una errática salida, la pelota la recuperó Antony, quien habilitó a Vinicius y este remató por debajo del portero chileno. 2 a 0 a favor de los locales a los 46 minutos, el cual se extendió hasta el final de la primera parte.

Pequeña ilusión y debacle

En el complemento, Lasarte hizo ingresar a Joaquín Montecinos, quien desde un principio marcó presencia luego de habilitar a Arturo Vidal. El futbolista del Inter remató de primera y anotó el descuento para la Roja, no obstante, el árbitro anuló el gol debido a una ajustada posición de adelanto.

Luego la selección chilena intentó avanzar en el campo de juego en base al desequilibrio de Montecinos, sin embargo, Brasil cerró los espacios y manejó el partido a su merced. El partido se comenzó a friccionar y las tarjetas amarillas cayeron como la lluvia. Uno de ellos fue Claudio Bravo, quien cometió penal contra Antony. Esta tarjeta significó la suspensión de Bravo para el partido ante Uruguay en la última fecha. Mientras que el penal fue convertido en gol por Coutinho (72′), quien había ingresado minutos antes.

Pero Brasil no paró su cuota goleadora, donde todos quería anotar en su despedida como local. y esta vez fue Richarlison (90′) , quien ingresó en el segundo tiempo y metió un ajustado remate para batir por cuarta vez a Claudio Bravo y ampliar la goleada en el Maracaná.

Goleada contundente de la selección brasileña, quienes de apretar un poco más el acelerador podrían haber marcado más goles de diferencia. Aunque igualmente estos cuatro goles complican las aspiraciones de la selección chilena de mundial. Y es que Chile deberá esperar un milagro en la última fecha para poder aspirar al repechaje.

En la siguiente fecha la Roja recibirá en San Carlos de Apoquindo a Uruguay. Duelo programado para el martes 29 de marzo, a las 20:30 horas. En aquel partido la Roja deberá ganar y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima y que Colombia no le gane en su visita a Venezuela.