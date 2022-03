Ataque con misiles puso en vilo continuidad del GP de Arabia Saudita

Una grave situación ocurrió en Arabia Saudí mientras los pilotos de la Fórmula 1 ejecutaban las primeras pruebas libres del GP del país asiático. Y es que mientras los pilotos cumplían con el circuito los rebeldes chiíes hutíes del Yemen realizaron un ataque con misiles a una planta petrolera de Aramco en Jeddah que provocó un enorme incendio en uno de los depósitos de combustible de la petrolera, a unos 10 kilómetros del trazado de Jeddah Corniche, donde se ubica la pista.

El ataque reivindicado por el grupo rebelde hutí de Yemen fue directo a la compañía petrolera saudí Aramco, la cual es uno de los principales auspiciadores de la F1. Recordemos que este grupo, financiado no oficialmente por Irán, ya había protagonizado unos ataques en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Jeddah, amenazando entre otros intereses saudíes, a la petrolera Aramco, lo que provocó muchas dudas acerca de si debía celebrarse el gran premio.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt

— WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022