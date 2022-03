Daniil Medvedev evita hablar de la guerra: “Tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia”

El tenista ruso, Daniil Medvedev (2º) no quiso profundizar públicamente sobre el conflicto armado entre su país y Ucrania. Mientras espera por su debut en el Masters 1000 de Miami, aseguró que espera seguir compitiendo con normalidad.

“Es muy duro en la vida hablar de lo que es justo y lo que no. Yo tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia, con mi esposa, con quien puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no ocurre nada”, señaló en conferencia de prensa.

“Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, es imposible ignorarlo y la gente tiene distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que estoy por la paz”, agregó.

Medvedev podría verse perjudicado por las políticas del Reino Unido, quienes planean impedir que los deportistas de élite rusos compitan en los eventos programados en el país si no condenan públicamente el actuar de Putin contra Ucrania. Algo que al número 2 del ranking ATP parece no preocuparle.

“Trato de ir torneo a torneo, cada país tiene sus normas. Ahora estoy aquí, feliz de jugar a tenis, de dedicarme a lo que más amo y promover este deporte en todo el mundo. Eso es todo lo que voy a comentar, no tengo nada que decir sobre Wimbledon”, indicó.

Por último, se refirió a la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo. “No está en mi mente continuamente ni me acuesto pensando en ello, pero conozco las matemáticas. Lo único claro es que si consigo jugar mejor que en California tendré opciones de recuperarlo, por estoy dando lo mejor de mí en cada entrenamiento. Es el propio nivel de juego el que te sitúa en una posición de la lista”, sentenció.