Garin no levanta cabeza: el chileno tuvo debut y despedida en el Masters 1000 de Miami

Cristian Garin (30° del ranking ATP) aún no puede celebrar. El tenista chileno no ha logrado levantar cabeza de su magro momento y su debut en el Masters 1000 de Miami no fue la excepción, ya que cayó en la segunda ronda ante el español Pedro Martínez (47°), en dos sets.

Pese al apretado inicio del partido, donde ni el español ni el chileno se entregaban ventaja, el europeo logró imponerse en el primer set a través del tie break, logrando un ajustado 7 a 6. En tanto, en el segundo tramo, la victoria fue mucho más contundente para el español, quien logró imponerse en el servicio del chileno y batirlo con más claridad por un 5 a 2.

De esta forma Garin extiende su mala racha, la cual puede revertir en su participación en el ATP 250 de Houston, el cual comenzará el 4 de abril. En tanto, el ibérico Martínez enfrentará en la siguiente ronda de Miami al ruso Daniil Medvedev (2°).