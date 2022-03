El premio que nadie quiere: LeBron James es escogido el peor actor del año

Crédito: Space Jam: A New Legacy

Pese a su gran desempeño individual, LeBron James no ha tenido la temporada que esperaba. Los Lakers arrancaron como uno de los grandes favoritos para quedarse con el anillo, sin embargo, a falta de dos semanas del término de la liga regular, aún no aseguran su puesto en el play-in.

Los 30 puntos de media, situándolo como el máximo anotador de la NBA esta temporada puede ser el único galardón que LeBron consiga este año. Al menos dentro de la cancha. Fuera de ella consiguió uno que nadie quiere.

El alero recibió el premio Razzie a peor actor del año por su interpretación en Space Jam: A New Legacy, junto a los Looney Tunes. Aunque no fue el único premio que recibió el film. También se llevó el de peor pareja en pantalla y peor nueva versión, copia o secuela. También estaba nominada a peor película, aunque fue el único premio de los que estaba a su alcance que no consiguió.