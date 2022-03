Con LeBron no basta: la discreta temporada de los Lakers que los deja al borde del abismo

Si alguien decía que Los Angeles Lakers iban a quedar fuera de todo en la NBA, lo hubieran calificado como un loco. Sin embargo, ahora, a falta de ocho partidos por jugarse esa situación está cerca de ocurrir. Y es que los angelinos están a solo medio partido de ser alcanzado por los San Antonio Spurs, lo que los dejaría fuera de los play-in.

Una situación insólita que mantiene en alerta al equipo que cuenta con cinco jugadores ‘all star’, dos MVP de la NBA, una plantilla valorada en 164 millones de dólares, seis campeones de la NBA y con uno de los dos mejores jugadores de la historia de la liga, según los expertos. Sin duda, un elenco que se preparó para ganar el anillo, pero que se está quedando sin pan ni pedazo.

Y es que claro, cuentan con el segundo máximo anotador en la historia de la NBA por temporada y uno de los dos que ha logrado superar los 37 mil puntos. Cifras extraordinarias que tienen a LeBron James con las estadísticas más destacadas del campeonato, pero que de nada han servido para poder sacar del complicado momento que viven los Lakers.

De hecho, King James anotó 39 puntos, en 14 de 27 tiros, los que en un momento sirvieron para mantener una ventaja de 23 unidades, distancia que fue acortada e incluso remontada por los Pelicans para propinar otra dura derrota que los deja al borde del abismo.

Esta crítica situación que viven los Lakers la tiene más que asumida LeBron, quien incluso se sobre exige para intentar aportar a su equipo. Tanto así que, pese a los 39 puntos conseguidos, clasificó su actuación como “una mierda”.

Pero eso no es todo, ya que el alero jugó prácticamente lesionado de uno de sus tobillos. De hecho, tras el partido comentó su situación: “No tengo ni idea de cómo he podido acabar el partido, pero no quería irme de él. Sabía que era un partido muy importante para nosotros”. Hecho que deja en vilo su continuidad en los últimos duelos importantísimos de cara al final de temporada, donde buscarán arrimarse a su última esperanza: el décimo lugar para entrar a los play-in.