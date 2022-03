Patricio Yáñez: “Todos los técnicos han estrujado esta generación, pero uno ya no puede evaluar a los jugadores por lo que fueron”

La selección chilena tendrá su última posibilidad para seguir en la lucha por un cupo a Qatar 2022. La Roja se enfrentará a Uruguay este martes, donde deberá ganar y esperar una serie de resultados para meterse al repechaje a la Copa del Mundo.

Pero independientemente lo que pase este martes, Patricio Yáñez cree que ya hay que pensar en el recambio de la selección chilena, así lo dijo en la edición matinal de Deportes en Agricultura. “Uno le entrega valor a esta selección por lo que han hecho, pero seríamos muchos más duros en cuanto a las expectativas que hay si no le tuviéramos cariño y afecto por lo que ha hecho esta generación”, señaló Yáñez.

Luego ejemplificar con el caso de Eduardo Vargas, quien no ha podido anotar en estas Eliminatorias, sostuvo que “uno ya tiene que ir sacando una serie de jugadores que hace mucho rato no aportan nada a la selección. Tiene que ver con una renovación”.

“Todos los técnicos han estrujado esta generación que tiene un valor notable, y me saco el sombrero por ella, pero esto es presente y uno no puede seguir evaluando a estos jugadores por lo que fueron y no por lo que hoy en día son. Y es el paso del tiempo, que es una cuestión natural”, cerró.

Revisa las declaraciones completas de Patricio Yáñez a continuación