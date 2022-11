Comparte

Universidad de Chile sigue sin encontrar entrenador, pese a que todo avanza para que Mariano Soso asuma ese lugar. No obstante, el ex futbolista de la U, Walter Montillo, dio un particular nombre para que ocupe la el buzo azul.

En diálogo con DirecTV, el trasandino comentó que "si fuese Director Deportivo de Universidad de Chile traería a Mauricio Larriera. Tiene un buen manejo de jóvenes, algo que en la U no supieron explotar".

Hay que recordar que Larriera fue ex entrenador de O’Higgins de Rancagua en 2018, además de ser ayudante técnico de Gerardo Pelusso en la U, cuando Montillo lució su mejor momento con la camiseta azul en 2010.

Larriera se encuentra sin club luego de su salida de Peñarol en agosto. Con el cuadro aurinegro ganó el Clausura y el Campeonato Uruguayo de 2021, pero se fue por irregulares resultados esta temporada.

Finalmente, Montillo explicó el mal manejo económico que tiene el club: "Si sacan dos jugadores, no tienen otros dos de las mismas características como Osorio y Assadi. Esto es culpa de la institución que no está preparada para vender estos jugadores".