Arturo Vidal sigue disfrutando de sus vacaciones. El King, que viene de coronarse campeón de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil junto al Flamengo, anticipó sus próximos desafíos y aclaró que no piensa retirarse de la Roja.

“La Libertadores fue el objetivo principal para regresar a Sudamérica. Quería tener mi revancha, ya que no pude ganar la Champions League. Era un sueño la Libertadores. Cuando uno sale de acá sabe que es el título más importante de acá, mi objetivo de volver de Europa era para lograr algo importante”, dijo en conversación con Prensa Fútbol.

Sobre su exitoso paso por el Viejo Continente sostuvo que “hay muchas espinas que me quedan en el cuerpo. No gané la Champions, pero gané muchos otros títulos que me dejan tranquilo. Pero puedo confesar que terminé triste por mi paso por Europa por no poder ganar la Champions League”.

Al ser consultado si se considera el mejor futbolista en la historia de Chile, indicó que “no sería correcto que dijera que soy el mejor de la historia de Chile. Para eso hay gente que lo puede analizar y opinar con estadísticas. Sí me siento muy importante para representar de buena manera a Chile en donde he estado. He ganado muchos títulos y no cualquiera lo puede decir. No solo en Chile, sino a nivel mundial. Hay pocos jugadores con tantos títulos. Pero no va con mi estilo decir que soy el mejor”.

Su futuro en la Roja y el Mundial 2026

Sobre la selección chilena, el King aseguró que “la Roja genera mayor respeto con Vidal en cancha. Los jugadores con nombre y que han hecho una gran carrera y los enfrentas, generas mayor impresión, la forma de jugar del rival es distinta. Y no lo digo solo por mí, sino que en todas las selecciones. Cuando te enfrentas a los grandes, que han hecho historia, es mucho más competitivo”.

Vidal aprovechó la instancia para descartar su retiro de la Roja y confesar que espera estar en el Mundial de 2026. “La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando”, afirmó.

“Yo espero estar en el próximo Mundial si Dios quiere. Lo más importante ahora es cuidarse, no tener lesiones, que eso es lo que te acorta la carrera. Pero me siento muy bien, tengo 35 años y tengo contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica. Y voy a seguir ahí, vamos a seguir peleando todo. Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo”, añadió.

Sobre la ausencia de la selección chilena en la Copa del Mundo, señaló que “es triste no estar en el Mundial, más viendo los equipos que se han visto y que se nota que Chile podía pelear más. Pero no se nos dio. Uno de afuera puede decir a Chile le pudo ir bien o mal, pero de afuera es difícil opinar. Pero sí quedamos todos muy tristes por no estar en Qatar”.

En tanto, sobre la falta recambio en la selección chilena, Vidal aclaró que “es difícil decir qué errores no hay que volver a cometer, pues hay muchas cosas que uno podría decir. Pero creo que faltó un poco el recambio, un poco de ayuda a los mismos jugadores que estuvimos 10 o 12 años. Nunca una selección duró tanto tiempo jugando junta tantos campeonatos. Jugamos Copa América a cada rato, jugamos la Centenario y Confederaciones”.

Regreso al fútbol chileno y futuro como DT

Por último, se refirió a la posibilidad de volver al fútbol chileno y contó su deseo de ser director técnico. “Creo que a Rodelindo Román será posible que vuelva a jugar, ya sea profesional o en el barrio, pero alguna vez volveré a jugar. En Colo Colo es diferente, siempre lo he pensado. Si Colo Colo quiere competir, voy a venir a competir. Si me quieren para retirarme, no voy a volver. Prefiero quedarme afuera, prefiero retirarme en otro lado, pero en Colo Colo no”, indicó.

“Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. A eso apunto, para poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, sentenció.