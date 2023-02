Comparte

A sus 32 años, Julio ‘El Ingeniero’ Alamos saltará al ring para pelear por uno de los títulos más importantes de su carrera, el cinturón Intercontinental IBO supermediano. Aunque no la tendrá fácil, ya que el chileno se enfrentará al campeón europeo y defensor de este título, el alemán, Bjoern Schicke.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el Ingeniero comentó que esta pelea "es una gran oportunidad. Es el primer paso en mi carrera internacional y me va a abrir muchas puertas para seguir compitiendo. Estoy muy motivado porque de ganarlo sería el primer chileno en hacerlo y eso me tiene muy ilusionado, quedar en la historia del boxeo chileno".

Cabe consignar que Alamos estuvo cerca de tres años sin competir, debido al Estallido Social y la pandemia del Covid-19. Además, sufrió una lesión en su espalda que lo tuvo al borde del retiro. Sin embargo, volvió y tras un 15-0-0, el chileno irá en busca de este importante título ante un duro rival.

"Es un desafío grande. Bjoern (Schicke) es un tremendo boxeador y está rankeado a nivel mundial. Lo veo como un desafío, pero también como una oportunidad para demostrarle al mundo que en Chile hay boxeo y que tenemos la calidad para estar en las grandes ligas. Estoy confiado que daremos la sorpresa y nos llevaremos el triunfo", contó el púgil.

La preparación del chileno fue intensa. Las últimas dos semanas viajó hasta Argentina para salir de sus zona de confort y enfrentar un nuevo desafío. Estuvo en Mendoza, donde entrenó en el gimnasio del campeón del mundo y ex medallista olímpico, Pablo Chacón, donde se preparó junto al número uno argentino en peso supermediano, Abraham Buonarrigo.

Esto le ayudó mucho, sobre todo en el tema y de resistencia: "En Mendoza hacían 38 grados y entrenaba en un galpón, por lo que me ayudó mucho a mi preparación mental. Es muy difícil entrenar en esas condiciones y superar esos obstáculos te prepara para superar los momentos difíciles".

En la misma línea. ahondó sobre este fortalecimiento psicológico en la semana previa a la pelea: "Lo que más he hecho es preparar mentalmente el combate. Visualizó cómo será, lo que voy a hacer, qué combinaciones voy a lanzar. También trato de estar relajado, no tener tanta presión y disfrutarlo. Lo más importante para ese día es estar relajado, disfrutar el momento y lo que estoy viviendo. Eso me ayudará mucho a ganar el viernes".

Además, Alamos agregó que "lo más importantes es relajar el cuerpo, bajar las cargas y hacer el peso. Esto último es lo más difícil. Por mi porte tengo que deshidratarme, comer poco y estar mentalizado para sufrir en la alimentación. Lo otro, estar concentrado, afinar los detalles y los reflejos, comer bien y dormir bien. En eso está la diferencia".

Finalmente, sobres sus objetivos, el Ingeniero comentó que "lo primero es ganar este combate, vengo a eso. No vengo a pasear. Luego es seguir creciendo… Si es que gano tendré la defensa de este título acá en Alemania. Además, abrir nuevas puertas y motivar a la gente que está en Chile para que luchen. La gracia de este deporte es que te da oportunidades y quiero aprovecharlas".

La gran pelea por el título intercontinental IBO supermediano entre Julio Alamos y Bjoern Schicke será este viernes a eso de las 17 horas de Chile y se podrá ver en el Habano Boxing de Las Condes.