El ex seleccionado francés y campeón del mundo en 1998, Christophe Dugarry, se alegró por la lesión de Neymar, quien deberá operarse y se perderá el resto de la temporada junto al París Saint-Germain.

“Me alegro por el PSG de que Neymar se haya lesionado”, lanzó Dugarry en conversación con RMC Sport.

“Creo que es un golpe de suerte increíble para Galtier. Este equipo es mucho más equilibrado con cinco hombres en la defensa, tres medios, y Mbappé y Messi. No son capaces de controlar los partidos porque cuando pierden el balón, los tres delanteros no defienden”, añadió.

Por último, profundizó su crítica sobre Neymar. “Ya no soporto ver su fútbol. No puedo. Es un sufrimiento verlo fingir, ver su comportamiento. No quiero volver a verlo en la cancha”, sentenció.