El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, criticó algunos hechos en las celebraciones argentinas tras la obtención del Mundial de Qatar. El director técnico calificó estas actitudes como “inaceptables” y afirmó que “la noción de respeto no existió”.

“Enhorabuena a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inaceptables. No tengo ningún problema con que saltaran y se alegrasen, pero la noción de respeto no existió”, dijo el estratega en diálogo con Le Figaro.

Deschamps apuntó que “nadie se merece eso”. Y que, si bien “después hubo disculpas, algunas situaciones fueron demasiado lejos”.

“Aunque sepa lo que hemos perdido, así son las cosas. Hay que aceptarlo. He vuelto a ver esa final varias veces… El escenario, la carga emocional, el contexto in situ con la ausencia de jugadores muy importantes… Pero me gustó la imagen del equipo francés”, dijo respecto a la final de Qatar.

Por último, se refirió a la ausencia de la estrella de Real Madrid, Karim Benzema. “Admitió que no estaba listo para jugar (la final). Sé lo que representa Karim, sus cualidades, pero tengo un grupo que va a llegar a la final, ¿y tenía que convocar a alguien sin saber su estado físico? No podría haberlo hecho. He hablado con él”, sentenció.