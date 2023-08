Comparte

En conversación con Javier Parra en el programa Protagonistas de Agricultura TV, el ex seleccionado nacional reveló que en 2010 ingresó al reality de TVN con el objetivo de recuperar la relación con su madre, con quien no tenía contacto desde hace más de dos años.

“Había visto Pelotón anterior y vi cuando a cierto recluta le llevaron a la mamá. Entonces, entré porque quería que llevaran a mi madre”, confesó Acuña, quien además describió el emocionante momento.

“Fui a una entrevista con Rafa Araneda y en eso que estaban hablando, siento una mano y me pongo a llorar, sabía que era mi mamá. Me doy vuelta, la abrazo y digo perdóname. Ella me dijo que no había nada que perdonar ”, expresó el ex jugador de la Universidad Católica.

Kike también habló de su realidad económica, de lo difícil que es llegar a fin de mes: “Cuesta, pero se llega y me siento súper orgulloso, porque hay otros que no lo hacen. Yo me la rebusco y hago cosas para que a mi familia no le falte nada”.

Con 11 años, Acuña llegó a Universidad Católica, donde a pesar de que lo echaron cuatro veces, siguió persistiendo y en el proceso vivió anecdóticos episodios que compartió en Protagonistas. “Después de un entrenamiento pasé a ver a Matías Guerrero, salgo de su casa en dirección a Evaristo Lillo y me asaltaron. Me robaron todo, me dejaron en pelotas amarrado a un árbol. Tenía 13 o 14 años”, recordó quien fue compañero de Robin van Persie en el Feyenoord.

Por otra parte, Jorge “Kike” Acuña reveló que ya tiene listo su libro biográfico “Sobreviví” en el cual contará íntimos pasajes de su vida y de cómo logró salir adelante. “Creo que es un libro que la gente que lo pueda leer va a ser un aprendizaje, una autoayuda y estoy súper contento con él. Cada vez que lo leo lloro, porque me di cuenta de todo el daño que le hice a mi familia”, dijo el ex volante de La Roja.

Revisa el capítulo completo de Protagonistas aquí: