Comparte

Universidad Católica y Colo-Colo disputarán el duelo de ida de la final de zona Centro-Norte de la Copa Chile. Los Cruzados vienen de dejar en el camino a Everton desde la tanda de penales, mientras que el Cacique se impuso ante Palestino por 1-0 con 10 hombres en cancha.

Nicolás Núñez quiere dar la sorpresa y comenzar a revertir la complicada situación que atraviesa la UC en la presente temporada. El ex técnico de Magallanes ya cumplió su cuarto partido al mando de los de la Franja y no ha podido sumar ningún triunfo desde su llegada.

En la otra vereda, parece ser que Gustavo Quinteros encontró la vuelta al juego de Colo-Colo. Luego de quedar eliminados de copas internacionales, los albos han encontrado su mejor versión y siguen en pelea tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile.

🚨 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗨𝗖 ⚪🔵



Esta es la #Formación de nuestro DT Nicolás Núñez para enfrentar a Colo Colo en esta final ida de la Zona Centro Norte de la #CopaChileEASY 🔥⚽



Vamos #LosCruzados, ¡CON TODO! ✊ pic.twitter.com/4dcN8cyvx0 — Universidad Católica (@Cruzados) August 16, 2023