La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió este lunes la detención del jugador de Colo Colo Jordhy Thompson, acusado de una reincidencia de maltrato intrafamiliar contra su pareja.

Cabe recordar que el deportista fue denunciado por su polola en marzo pasado, lo que generó una orden de alejamiento contra ella. Sin embargo, ambos retomaron su relación.

La autoridad dijo que «al igual que durante el año pasado, vamos a buscar la representación jurídica de la víctima. Ustedes saben que legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral».

Además, señaló que sienten preocupación por «la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delito. Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo, con el cual se insistió hacer una audiencia por Zoom, pese que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que, por ejemplo, exitía un riesgo de fuga alto».

Esto último lo dijo refiriéndose Renaico, Juan Carlos Reinao, tras ser formalizado por causas de delito sexual, violación y aborto.

Por último, Orellana hizo un llamado «a no hacer juicio, a no revictimizar. A todas las instituciones, incluyendo las deportivas a tomar esto como lo que es, como un delito, no un problema de camarín, no un problema personal, sino un delito, probablemente uno de los más denunciados del país, que en este caso tuvo una reincidencia grave».