El delantero paraguayo de Colo-Colo, Darío Lezcano, regresó a Chile tras sus vacaciones para sumarse a la pretemporada del cacique e hizo un balance de su 2023 en el club.

“Fue malo para mí. No fue tan fácil, pero eso ya pasó. Me lesioné, me han pasado muchas cosas, pero he seguido entrenando para ponerme bien. No tuve la oportunidad, pero ya pasó”, dijo en su arribo al país.

El atacante, además, proyectó lo que será su temporada con el cacique. “Vengo con mucha ilusión, con mucha fuerza de querer hacer bien las cosas, dejar atrás el 2023. Ahora quiero hacerlo bien”, afirmó.

Por último, fue consultado sobre la salida de Gustavo Quinteros, algo a lo que evitó referirse. “No quiero hablar de eso”, cerró.