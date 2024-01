Comparte

Una de las figuras de Unión Española en la pasada temporada fue Leandro Garate. Sin embargo, el delantero manifestó que tiene grandes posibilidades de fichar por Huracán, club de la primera división del fútbol argentino.

"Contento, todo lo relacionado al fútbol es lindo, lo disfruto mucho. Los libros de pases a veces son movidos, a veces no, uno siempre está dispuesto a todo. A pensar, a escuchar, a analizar. Por lo pronto sigo entrenando en Unión Española, empezamos la pretemporada y metiéndolo a full", señaló Garate en conversación con TyC Sports.

"Estoy a la espera, un poco ansioso porque si me toca estar allá quiero estar con el grupo lo antes posible y acoplarme rápido para el inicio del campeonato. Somos optimistas y creo que Unión está alineado con nosotros de que sea haga la operación. Estamos en la fase final", añadió el delantero que convirtió 14 goles por los hispanos en 2023.

Sobre el posible arribo al Globo, Garate expresó: "Estoy contento, esperando, con todas las ganas y entrenando a full para lo que viene. Espero que el próximo sea un lindo paso y pueda ayudar en donde me toque estar".

Pero Huracán no es el único club tras los goles del argentino. A sus 30 años, Colo-Colo asoma como uno de los interesados en ficharlo para este 2024, y admitió que "en lo personal es lindo, está bueno que dos clubes tan grandes, tan importantes, se fijen en mí. Me pone contento. Son días movidos. Tengo entendido que lo de Huracán está bastante encaminado y son detalles los que me separan de estar ahí".