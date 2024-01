Comparte

En Universidad de Chile están muy cerca de fichar a su nuevo delantero, el argentino Luciano Pons. Con 33 años, el ariete juega en Independiente Medellín y es cosa de días para que sea oficializado en la U.

En conversación con La Tercera, Pons reconoció que está en negociaciones con Universidad de Chile, pero que aún sigue siendo jugador del cuadro colombiano.

Además, se mostró muy contento con la posibilidad de venir a jugar al fútbol chileno y señaló que "Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante. Pero me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa. Si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile".

El delantero llegaría a la U por dos años, con opción de extender un año más, a cambio de unos 400 mil dólares. Además, tendría un sueldo de 25 mil dólares. En Independiente Medellín disputó 123 partidos desde el año 2022, en los que convirtió 32 goles.