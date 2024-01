Comparte

En medio del interés de Colo-Colo y América de Cali para ficharlo, el volante chileno Arturo Vidal no dio pistas sobre su futuro, aunque aseguró que espera resolver pronto su situación.

Durante una transmisión en su canal de Twitch, el King descartó estar listo en Colo-Colo y afirmó que “esta semana espero cerrar con un equipo, ojalá sea mañana (hoy martes), pero no es fácil, hay miles de cosas”.

Respecto a los rumores que dicen que América de Cali abrochó su traspaso, el seleccionado nacional indicó que “hay un periodista de Colombia que está hablando puras hueás”.

“Nunca le he hecho un desplante a nadie… es una maravilla que América de Cali me quiera, es un sueño. De los equipos que me quieren ahora, son todos de primer nivel”, agregó.

Por último, Vidal señaló que “es mentira que estoy listo en Colo-Colo (…) ahí estamos viendo, para qué voy a mentir o decir que sí o que no. Quiero hacerlo bien, elegir bien, todo en beneficio de mi carrera y de la selección, hay que pensar en el futuro”.