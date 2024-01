Comparte

En la previa del primer amistoso de Universidad de Chile, su técnico, Gustavo Álvarez, analizó cómo se han comportado los azules en el actual mercado de pases y la conformación del plante de la U para este 2024.

"Hay dos tipos de puestos hoy en la U. Los que estamos seguros que no necesitamos nada y los que tenemos que evaluar día a día. Hay puestos que podemos llegar a buscar, que estamos evaluando muy bien, y otros que estamos tranquilos que ya estamos cubiertos", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

En esa misma línea señaló que "busco variantes en los entrenamientos, para después cotejar en los amistosos cuan importante es o no traer a un futbolista que puede o no que nos haga falta. Si había una característica que no teníamos en el plantel, que es la de un delantero centro, que la completamos esta semana".

"Esperamos rápidamente poder desarrollar la idea. Cuando me preguntaron cuánto tiempo iba a llevar, dije desde el primer entrenamiento. Después se va consolidando, aceitando y se hace evolucionar. Desde el primer día trabajamos en consolidar una idea de juego y los amistosos son para eso", añadió.

Acerca del fútbol que pretende mostrar este año con la U, el ex técnico de Huachipato señaló: "Me parece que el hincha se siente muy representado cuando un equipo juega con pasión y corazón porque es la esencia del fútbol. Un equipo con compromiso, con claridad de idea, y que encima pone en la cancha pasión y corazón a cualquier hincha le da gusto".

Este sábado 20 de enero a las 19 horas será el debut de Álvarez en la banca de los azules, cuando Universidad de Chile se mida ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.