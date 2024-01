Comparte

Unión Española sigue preparando su plantel para la temporada 2024 y su técnico, Miguel Ponce, se refirió a la posibilidad de sellar el arribo del portero argentino Franco Torgnascioli y aseguró que, aunque lo ve como algo lejano de concretar, sigue con ganas de contar con Emiliano Vecchio, todo en conferencia de prensa previo al amistoso ante la U.

"En algún momento hubo intención de los dos lados, pero sin duda hay cosas en el medio que yo no tengo esa información, hay exigencias que no soy yo el que va a dar esa información, porque no la tengo", aseguró el entrenador hispano.

Sobre los motivos que lo harían insistir en fichar a Vecchio añadió que "por lo que significa en Unión Española, por el nivel competitivo que ha tenido y los equipos en que ha estado y lo que ha hecho".

Ponce tuvo palabras para lo que será el próximo amistoso de Unión Española, este sábado frente a Universidad de Chile. "Desde mi experiencia siempre quiero jugar contra los mejores y la U tiene un DT que fue reciente campeón. Nosotros queremos ser competitivos y estas instancias de tener a un rival de jerarquía hay que aprovecharlas", indicó.

Además, se refirió a la partida del delantero Leandro Garate a Huracán y dijo que "es una pena porque uno pierde goles pero es un avance para él y para el club".

"Teníamos que estar preparados para alguna salida. Estamos reaccionando a lo que va pasando en el día a día, estamos tranquilos", apuntó antes de confirmar que el portero Franco Torgnascioli está casi listo para llegar a Santa Laura.