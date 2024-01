Comparte

Luego de que Cristiano Ronaldo decidiera sumarse al fútbol de Arabia Saudita se masificó el éxodo de futbolistas de distintos clubes europeos que buscaban la comodidad de una liga que paga sueldos altos y, supuestamente, no tendría un alto nivel de exigencia.

Pero con el paso de la temporada eso ha cambiado. Grandes estrellas como Karim Benzema, quien llegó al Al-Ittihad luego de ganar el Balón de Oro con el Real Madrid, no han estado a la altura de las expectativas y, a raíz de los duros cuestionamientos por su rendimiento, parecen dar un paso al costado.

Tal es el caso de Jordan Henderson, ex capitán del Liverpool, quien tras seis meses en el Al-Ettifaq, tomó la decisión de ponerle punto final a su aventura árabe para volver a Europa e intentar fichar en el Ajax de Holanda.

Según información del diario inglés The Teleraph, el británico nunca pudo adaptarse a su nuevo hogar ni a las exigencias de su equipo y el entrenador Steven Gerrard. Esto lo llevó a pactar su salida del conjunto árabe, quienes no pondrán impedimentos para su partida, pero con una condición: no cobrará un solo euro.

En total, el campeón de la Champions League con el Liverpool iba a ganar 350.000 libras semanales, pero para evitar el pago de los tributos que exige Inglaterra en 2023 (los ingleses cobran impuestos anuales a quienes viven más de 90 días en su territorio y Henderson jugó en Liverpool hasta julio del año pasado), aplazó el cobro de su sueldo con el Al-Ettifaq, algo que finalmente tampoco cobrará.