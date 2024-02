Comparte

Con trayectoria por Italia, Colo-Colo y Universidad de Chile, Luis Rodoni es un reconocido preparador físico chileno y autoridad para hablar del fútbol chileno y sus jugadores. Y fue precisamente lo que hizo con Damián Pizarro, quien es uno de las prometedoras figuras del balompié nacional.

Rodoni en diálogo con El Mercurio fue tajante al referirse a las capacidades del atacante de Colo-Colo, quien en junio emigrará al Udinese de Italia: “¿Está preparado técnicamente para jugar? ¡No está preparado!”.

Asimismo, remarcó que “lo quieren vender. Tiene una condición física avasalladora, pero ha jugado no sé cuántos partidos y no hace goles”.

Y luego se lanzó con todo contra el atacante albo: “Tiene una carencia técnica abismante y es la figura porque corre, salta, choca y empuja”.

En otro tema, Rodoni se refirió a la dura caída de La Roja Sub 23 ante Argentina en el preolíompico (0-5), la cual significó su eliminación del torneo. "Siempre se le echa la culpa al preparador físico. Si pierdo un partido 5-0, no significa que el trabajo físico sea malo, hay un problema táctico y técnico. Se le ganó a Uruguay y Córdova era el mejor técnico, pero nadie dijo que Uruguay llegó 14 veces y Chile, dos, o que en la selección uruguaya había jugadores de 18 años”, dijo el exColo-Colo.

“Me colé a ver entrenamientos de la sub 23 y no me gustaron, pero no puedo saber el objetivo que estaban buscando. No me gustaron porque lo encontré como amateur, como paseo”, sentenció.