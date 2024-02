Comparte

El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, denunció presiones de un representante argentino para llevar jugadores al subcampeón del fútbol chileno.

“Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores”, dijo el director técnico en diálogo con TNT Sports.

“Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco”, puntualizó Huerta que afirmó que “yo me he negado siempre”, puesto que “después, como pasa en otros clubes, eso expone al técnico”.

“Capaz que me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva”, explicó.

Por último, Huerta señaló que “no reniego que es un trabajo como cualquiera, a muchos jugadores les conviene, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar llamando al presidente para preguntar por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí para decirme por qué un jugador no está jugando, ya me peleo”.