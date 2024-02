Comparte

El atacante de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero, valoró la pretemporada del elenco azul y anticipó el debut del equipo la próxima semana ante Cobresal en el Estadio Nacional.

“Me he encontrado con una calidad de personas tremenda, son muy buenas personas, te tratan bien y me he sentido muy cómodo en el equipo. Hemos ido trabajando con el profesor (Gustavo Álvarez) y nos hemos sentido todos muy cómodos. Vamos por un buen camino y se ve un buen grupo este año”, dijo a los canales oficiales del club.

“En el tema físico nos hemos sentido muy bien, creo que se ha visto reflejado en los partidos, corremos hasta el último minuto como si fuera la última pelota, esperamos seguir haciéndolo de esa manera y seguir perfeccionando las cosas que nos faltan, pero se ha visto una buena pretemporada, con cosas positivas y cosas por mejorar, pero vamos bien encaminados”, agregó.

Sobre sus actuaciones en los duelos amistosos, Guerrero señaló que “me toma de buena forma, con mucha confianza y el equipo me ayuda mucho a sentirme cómodo dentro de la cancha, sentirme con espacio, con ganar en profundidad y llegar al gol. Siento que es parte de la ayuda del equipo y la confianza que tengo en mí mismo para convertir y jugar como lo vengo haciendo”.

Por último, anticipó el debut en el torneo ante Cobresal del próximo domingo 18 de febrero. “Es un sueño jugar en el Nacional, desde chico veía al equipo jugar a estadio lleno y era una locura el ambiente que genera la hinchada, es tremendo. Así que estamos con ansias de debutar en el Campeonato y empezar a hacerlo de buena forma”, afirmó.

“Veo al grupo muy bien, lo veo consolidado, muy unido, dispuesto a trabajar y mejorar siempre, así que esperemos que sea un gran debut y que lo hagamos de la mejor manera”, cerró.