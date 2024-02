Comparte

La primera raqueta nacional comentó su victoria sobre Tomás Etcheverry y ya piensa en su siguiente desafío, el numero 2 del mundo.

Jarry se impuso por un marcador de 4-6 y 7-5, avanzando así a la siguiente ronda, ya que el tenista argentino se retiró producto de una lesión antes de que comenzara el tercer set.

“Claramente, no fue un partido muy normal. Estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de un amigo como Tomás. No es fácil para él pasar este momento, así que ojalá sea algo menor y pueda volver”, comenzó diciendo el chileno.

En ese sentido, él “nico” analiza como se estaba dando el partido “muy duro, el primer set muy batallado, de gran nivel. Estaba cada vez estando más en juego, encontrando mis ritmos”.

Con esta victoria, Jarry deberá enfrentar al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, por las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, y así lo anticipó el chileno.

“Viene otro partido muy difícil contra Carlitos, así que espero seguir subiendo el nivel, estando más firme, sobre todo con mi saque, para tener oportunidades y salir a buscarlo”, cerró.

El encuentro entre el chileno y el español se disputará esta tarde, no antes de las 18:00 horas, en el Court Central Guillermo Vilas.