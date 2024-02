Comparte

José Pedro Fuenzalida, ex capitán de Universidad Católica, ratificó su retiro del fútbol profesional. Si bien el ‘Chapa’ no juega desde fines de 2022 cuando dejó San Carlos de Apoquindo, no había confirmado su decisión de colgar los botines.

“Siempre tuve la idea de dejar Católica en un buen momento, jugando todos los partidos y sintiéndome bien. Dentro de ese proceso, el poder despedirme de la gente y el cariño entregado me dejaron una sensación muy positiva. Luego de tomarme esa pausa, después de las vacaciones, creo que al mes me di cuenta de que el proceso había terminado”, dijo a La Tercera.

“Me sentí muy contento con lo que había hecho, con lo que estaba viviendo con mi familia, pensando en los proyectos, en viajar. Rápidamente me di cuenta de que era muy difícil volver a jugar. Y ahí pensé solamente en dedicarme a mi familia. No fue la decisión principal, porque mi idea principal era solo cerrar un ciclo con Católica, pero inmediatamente me di cuenta de que también era el momento de cerrar mi etapa como futbolista”, agregó.

“Es una decisión que no es fácil tomar. Pasa que… ¿retirarse del fútbol? Quizás dejé la actividad profesional, porque uno no deja el fútbol nunca. Solo que ahora estoy en otra etapa. Todavía siento que podría jugar, pero no, ya viví mi proceso y ahora estoy feliz en esta nueva etapa, empezando nuevos desafíos”, continuó.

Fuenzalida contó que aún recibe ofertas de algunos clubes, pero que “hoy le dedico tiempo a mi familia. El solo hecho de pensar en jugar significa que hay que entrenar, estar al cien, y hoy la energía la estoy llevando para otra parte. Agradezco a toda la gente que me ha contactado, el cariño entregado, pero creo que uno tiene que saber dejar las cosas”.

“Mi tiempo como jugador lo disfruté y lo viví al ciento por ciento, pero ahora estoy en esta etapa, de vivir al cien, pero otras cosas, como el crecimiento de mis hijos y el estar con mi familia”, cerró.