Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, se refirió a la posibilidad de que Claudio Bravo vuelva a las convocatorias de La Roja, pero afirmó que no le asegura un puesto de titular.

“Hay algo que distingue a estas figuras, no solamente la jerarquía dentro del campo de juego, sino también fuera. Hay un todo en todo esto, si hay un interés concreto en estos jugadores, con esta trayectoria y con semejante historia que tiene con la selección; no solo lo que han demostrado dentro del campo, sino lo que me pueda demostrar fuera”, comenzó diciendo el Tigre a Deportes en Agricultura.

“No puedo contestar si va a venir a jugar, él me ha demostrado un interés por la selección, y yo el interés que le he demostrado no es para ser titular, tampoco le he demostrado a ninguno que va a ser convocado. Simplemente mi intriga es si ellos siguen abiertos y predispuestos a estar en la selección”, añadió.

Por último, puntualizó que “a partir de la respuesta afirmativa que me dieron todos, sin excepción, surge la posibilidad de que pueda tenerlos en cuenta en cualquier momento que se pueda llegar a presentar. Ahora, de que vayan a jugar o no, no se lo puedo asegurar ni a él ni nadie. Yo veré en ese momento qué es lo más conveniente para la selección”.