Luego de la eliminación de Universidad Católica en Copa Sudamericana, el técnico cruzado, Nicolás Núñez, sostuvo en conferencia de prensa que tienen que levantarse de este duro golpe para el club.

“Obviamente que para nosotros es una frustración el no conseguir el paso a la fase de grupos. Se entiende que el momento actual es de tristeza, es un golpe duro a las energías que uno tiene, pero el rol indica que el próximo entrenamiento hay que prepararlo y no nos podemos quedar en eso. Fue un golpe importante para nosotros”, aseguró el entrenador.

Al ser consultado sobre el impacto financiero que significa esta temprana eliminación de los Cruzados, Núñez señaló que “desde lo económico también es algo que el club lo siente. Nosotros también tenemos la conciencia de eso. En todo ámbito es un golpe duro para la institución”.

“Ya el día lunes tenemos que competir y si no vamos a tener participación en copas internacionales tenemos que enfocarnos en el torneo. Rápidamente tenemos que sacudirnos. Esto es tan dinámico que tenemos que levantarnos y volver a entrenar, prepararnos para lo que requiere esta institución”, añadió.

El adiestrador de Universidad Católica repasó lo que fue el planteamiento de su equipo en el Ester Roa Rebolledo: “Como primera intención nunca quisimos esperar. Queríamos ser profundos, pero nunca encontramos eso. A ratos, en el segundo tiempo, con extremos más marcados lo pudimos hacer pero no con la clairdad que requería el partido el día de hoy. No pudimos conectarnos, ellos se replegaron muy bien. No logramos ser lo profundo que esperábamos, aunque con este sistema en partidos anteriores lo pudimos hacer. Fallamos y no estuvimos a la altura de una competencia como esta”, sostuvo.

“Conversé con ellos, estaban en el camarín con nosotros y siempre he sentido ese apoyo y eso e estar presentes independiente del resultado. Entiendo que una desilusión como esta para el club. Constantemente en este rol uno está sieno evaluado así es que en ningún caso me produce sorpresa. El hecho de que uno esté constantemente siendo evaluado porque es parte de este trabajo”, sentenció sobre el apoyo de la dirigencia a su gestión en la banca de la UC.