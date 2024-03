Comparte

El volante de Huracán y seleccionado nacional, Rodrigo Echeverría, analizó su presente en el fútbol argentino y en La Roja, donde viene de ser titular en los duelos amistosos ante Albania y Francia.

Luego del triunfo sobre River Plate, el mediocampista conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y se refirió a su presente en Huracán. “Muy cómodo, desde el primer momento que llegué me recibieron muy bien. Después partido tras partido me demostraban el cariño en la cancha, así que la verdad es que muy feliz de estar acá en Huracán y espero seguir siendo un aporte como lo he sido desde el primer partido que estuve acá”, afirmó.

Sobre su reencuentro con Frank Darío Kudelka, entrenador que lo dirigió en Universidad de Chile, señaló que “a Frank lo conocí hace rato en la U, donde tuvo un paso importante por el club. Cuando llegó acá me sorprendió, llegó de muy buena forma, con los objetivos claros. Nos está ayudando bastante para sacar este barco adelante, ya que estábamos pasando por un momento difícil. Hay que seguir confiando en el cuerpo técnico que lo está haciendo bien”.

Sus grandes actuaciones en el ‘Globo’ han hecho que su nombre esté en la órbita de grandes de Argentina, como Boca Juniors, sin embargo, Echeverría se lo toma con calma. “Diego fue el técnico que me trajo para acá en primera instancia y hay que seguir trabajando, estoy muy feliz en Huracán. Si se llega a dar otra oportunidad vamos a analizarla, eso se lo dejo a mi representante, él maneja todo, yo estoy tranquilo. Estoy feliz acá y a seguir por mucho más”, aclaró.

Inicio de la era Gareca

Otro de los temas que abordó ‘Eche’ fue el inicio de la era de Ricardo Gareca, donde destacó como titular en los duelos ante Albania y Francia. “Siempre es importante poder vestir la camiseta de la selección, es el objetivo principal que se plantea uno para ser un aporte. Muy feliz porque me tocó estar en esta primera fecha FIFA del profe Gareca y creo que lo hicimos muy bien, el equipo entendió bien lo que él quería”, aseguró.

“Competimos contra dos selecciones europeas que tenían jugadores de mucha jerarquía y eso nos va a ayudar mucho para el próximo paso que es la Copa América que es súper importante para todos y vamos a tratar de pelearla hasta el final. Uno se prepara para estar, pero eso va a depender netamente de la decisión del cuerpo técnico de la selección”, agregó.

Por último, Echeverría tuvo palabras para el método de trabajo del Tigre. “Cada técnico tiene su forma de trabajar, el profe Eduardo (Berizzo) trabajaba muy bien, pero no se dieron los resultados, fue una lástima. Y el profe Gareca llegó con una mentalidad, con un trabajo preparado, con estadísticas y eso te ayuda bastante para poder rendir durante todo el proceso. Hay que seguir por este camino que será muy importante”, cerró.