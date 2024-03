Comparte

Williams Alarcón volvió a la titularidad en Huracán. El chileno fue desde la partida en el triunfo por la mínima del ‘Globo’ sobre River Plate en el torneo argentino.

Tras el partido, el volante nacional conversó con Deportes en Agricultura y se refirió a su presente en el club y sus objetivos junto a La Roja, donde se ilusiona con estar en la Copa América 2024.

“Personalmente me he sentido muy bien, el club me acogió de una manera increíble, me ayudaron muchísimo a adaptarme lo más rápido posible. Estoy muy feliz”, comenzó diciendo..

Respecto al cariño de los hinchas del Globo, Alarcón indicó que “lo que dice la gente va más allá del rendimiento de uno, siempre están con nosotros y la gente de Huracán es una familia. El fútbol argentino es muy distinto al chileno, acá se juega mucho más, jugamos cada tres días y no hay muchos parones. La intensidad es otra y me ha ayudado muchísimo personalmente”.

La Roja y la Copa América

Alarcón fue uno de los ausentes de la nómina de Ricardo Gareca para los amistosos ante Albania y Francia, puesto que estaba lesionado. Sin embargo, se ilusiona con estar en las futuras convocatorias de La Roja.

“Todo jugador sueña con estar en la selección chilena. Yo lamentablemente antes de que saliera la nómina me desgarré, así que no pude estar. Pero creo que haciendo las cosas bien en el club se podrá optar a la selección. Estoy muy tranquilo y haciendo las cosas bien ya llegará”, reconoció.

Por último, el mediocampista nacional no ocultó su deseo de estar en la próxima Copa América. “Es un sueño para todos, sería impresionante estar ahí. Obvio que uno se ilusiona”, cerró.