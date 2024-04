Comparte

Tras la victoria épica de Colo-Colo sobre Cerro Porteño en la Copa Libertadores, el técnico Jorge Almirón expresó su felicidad y satisfacción por el resultado obtenido en un partido emocionante y disputado hasta el último minuto.

“Ganar en el último minuto tiene un sabor muy lindo, pero recién empieza esto. El empate hubiese sido también justo, por cómo se dio el partido, pero sacamos la ventaja al final, los chicos entraron bien y contento por Lucas (Cepeda)”, indicó Almirón en conferencia de prensa.

El estratega destacó la importancia de este triunfo en el contexto de la competición continental y reconoció la lucha que les espera en el Grupo A de la Copa Libertadores. “Los partidos de copa son así, los rivales de nuestra zona empataron, son partidos muy cerrados. Recién inicia esto, es importante ganar para soltarnos, porque los nervios también juegan“, agregó.

“Es la primera vez que gano un partido así. Hoy me metí a la cancha, me volví loco. Me acuerdo de uno contra Deportivo Pereira en Boca solamente. Lo de hoy fue todo muy lindo”, sostuvo el entrenador a la transimisión oficial.

Mirando hacia el futuro, Almirón enfatizó la importancia de mantener el enfoque en los próximos desafíos, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores. “Ahora, tenemos que enfocarnos en el partido del sábado y el martes vamos a jugar contra el último campeón, de visitante, así que esto recién empieza; tenemos que estar muy fuertes”, concluyó el entrenador.

Con estas declaraciones, Jorge Almirón muestra su confianza en el equipo y su determinación para seguir cosechando éxitos en la temporada.