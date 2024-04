En su serie documental Brothers of the World, Inter de Milán dedicó un capítulo destacando a cuatro futbolistas chilenos que pasaron por el club.

Se trata de Iván Zamorano, David Pizarro, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes serán los protagonistas de la entrega titulada “Los Campeones de Chile”.

El capítulo será emitido por la plataforma de DAZN y luego será publicado en Youtube.

Recordar que Zamorano ganó la Copa UEFA con el elenco lombardo, mientras que Pizarro y Vidal conquistaron la Serie A y Supercopa. Sánchez, en tanto, suma ambos títulos y otra Supercopa.

Los campeones de Chile 🇨🇱

Le emozioni e i racconti dei grandi giocatori cileni che hanno indossato la nostra maglia ⚫🔵

Non perdere il sesto episodio di Brothers of the World solo su @DAZN_IT 📺

— Inter (@Inter) April 4, 2024