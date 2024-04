Arsenal y Bayern Múnich firmaron un electrizante empate en los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League. Gunners y bávaros igualaron 2-2 en el Emirates Stadium y dejaron abierta la llave.

Los locales se pusieron rápidamente en ventaja con gol de Bukayo Saka a los 12 minutos. Sin embargo, los alemanes reaccionaron y con tantos de Serge Gnabry (18’) y Harry Kane de penal (32’) dieron vuelta el marcador.

Ya en el complemento, los dirigidos por Mikel Arteta encontraron el empate definitivo gracias a Leandro Trossard (76’).

El partido de vuelta entre ambos equipos está programado para el próximo miércoles 17 de abril a las 15:00 horas de Chile en el Allianz Arena.

A spirited fightback in N5 – all to play for in Munich 👊 pic.twitter.com/jyLmiFMrD6

— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024