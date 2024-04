Comparte

Rafael Nadal vive sus últimos meses como tenista. Si bien aún no ha anunciado su retiro, las constantes ausencias de los torneos por lesiones hablan por sí solas. De hecho, durante esta jornada el tenista español comunicó que estará presente en el Torneo Conde de Godó, de Barcelona. Aunque aclaró que será su último año en él.

“Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento”, dijo Nadal tras su preparación para el duelo ante el italiano Flavio Colbolli (63°).

“Ha sido una semana de entrenamientos muy positiva. He estado entrenándome aquí con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir”, añadió el manacorí.

Cabe consignar que Nadal no disputa un partido hace más de tres meses. Su último duelo fue ante el británico Jordan Thompson en la tercera ronda de Brisbane. De hecho, el torneo de Barcelona será el segundo del año para él.

“No estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar mañana”, sentenció Nadal.