Lana Tonci, hija del histórico entrenador Mirko Jozic explotó por los autos entregados por parte de un auspiciador al plantel de Colo-Colo, apelando al momento que atraviesa el club.

“Veo y no lo creo… entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza. Que feo chicos… a donde llegó mi club. Traté de no hacer un comentario, pero no pude”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Que poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club. En definitiva, vergonzoso, feo y muy triste”, agregó.

“Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias!”, sentenció la hija del histórico DT.