Brian Fernández no lo pasa bien. El ex futbolista de Unión La Calera sigue en una constante lucha con sus adicciones, la cual no le ha permitido sostener una carrera enfocada solo en lo futbolístico y en sus goles. Una situación lamentable que tuvo otro episodio.

Es que el futbolista argentino, que se encuentra en Almirante Brown de la segunda división trasandina, hizo un llamado de auxilio en sus redes sociales, pidiendo ayuda.

“Ayúdame Dios, sácame de este pozo, por favor”, fue lo que publicó Fernández en las historias de Instagram con una frase que dice “que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”, de la cuenta ‘idesvelame’.

Un hecho que mantiene a todos preocupados por el estado del futbolista, quien ha disputado un total de siete partidos, marcando un gol en lo que va de estadía en Almirante Brown.