Luego de retirarse del Multistars de Italia porque no llegaron sus garrochas, el atleta chileno Santiago Ford conversó con Deportes en Agricultura y apuntó al COCh por esta situación.

“Yo creo que no llegaron más que nada por falta de logística. Llegamos al aeropuerto y nos dijeron que la aerolínea en la que viajábamos no permitía llevar las garrochas, pero tampoco nadie avisó que nosotros viajábamos con garrochas, sabiendo las circunstancias de este viaje”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Ford apuntó que “el COCH era el encargado de mi viaje, porque era un viaje en el cual yo no lo hacía con delegación como será el próximo caso en Brasil que sí lo haremos con delegación. Verdaderamente ahora buscar un culpable nadie se va a mojar, nadie levantará la mano y decir ‘hola, fui yo el culpable de que Santiago Ford no haya llevado la garrocha’. Solamente estoy haciendo esto público porque hoy me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a otro atleta que esté buscando la clasificación olímpica, peleando un campeonato mundial o buscando dar una alegría al pueblo chileno”.

El medallista de oro en Santiago 2023, además, contó que esta no es la primera vez que vive esta situación. “A mí me tocó la triste experiencia cuando viajamos a Bolivia, en el campeonato indoor viajé sin garrocha, no se hizo la gestión tampoco. Esa vez las cosas me salieron bien gracias a Dios, pero esta vez me salieron mal. Entonces no podemos seguir corriendo los mismos riesgos siempre”, reveló.

Caída en el ranking

Debido a esta situación, Santiago Ford cayó un puesto en el ranking olímpico (del 25° al 26°), donde los primeros 24 clasifican a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Competir en Italia era súper importante para nosotros porque nos daba una tranquilidad. Llegamos en óptimas condiciones, yo me sentía bien, iba peleando los puestos de adelante con los competidores, y sabíamos que nos iba a dar buenos puntos para sumar para la clasificación olímpica”, indicó.

“No contábamos salir con cero puntos acá. Esperábamos sumar y llegar a Brasil con un ambiente más tranquilo para hacer la pega bien. Ahora es obligación volver a Europa porque el ranking ya se movió, yo estaba 25° y bajé al 26° después de este campeonato. Es necesario competir en Brasil, hacer mi mejor actuación, me estoy preparando mentalmente para eso. Y después volver a Europa en junio”, lamentó.

Por último, Ford señaló que “hay que saber hacer las gestiones precisas para que esto no vuelva a ocurrir. Es frustrante perder de esta manera. Si me hubiese lesionado o ido en blanco sería totalmente diferente, no tengo excusas, pero acá no depende de mí”.