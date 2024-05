Comparte

Fernando Díaz no ha tenido semanas tranquilas en cuanto a su salud. El entrenador de Coquimbo Unido estuvo marginado del club luego de sufrir una neumonía, la cual lo tuvo hospitalizado e incluso lo obligó a someterse a una cirugía.

Y en ese contexto, aún convaleciente, Díaz se refirió a los difíciles momentos que vivió: “Por segunda vez en mi vida, estuve cerca de ganarme un minuto de silencio en el estadio”, dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa línea, explicó que “la primera fue cuando era ayudante de Manuel Pellegrini en Liga Universitaria de Quito. Choqué con el auto y terminé como tres fracturas craneales. Fue milagroso salvarme. Igual que ahora, porque si el shock séptico me hubiese dado en otro lado, seguro que no la hubiese podido contar. Soy como los gatos. Tengo siete vidas, pero ya me gasté dos”.

Por otro lado, el ‘Nano’ aclaró que no está alejado de su trabajo como entrenador de Coquimbo: “Incluso doy algunas instrucciones antes y durante los partidos”.

“El ‘Chino’ ve las cosas parecidas a mí. El sabe cómo encaro los partidos y las variantes que me gusta realizar. Venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, pero no me gusta perder el contacto. Me han venido harto a verme al hospital y conversamos, hablamos sobre el rival, sobre qué pasa su vamos ganando o perdiendo, los cambios que se pueden hacer”, complementó Fernando Díaz.